«Манчестер Сити» установил новый рекорд клуба, проведя уже 21 сухой матч в сезоне АПЛ

«Манчестер Сити», обыграв в 36-м туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл» (5:0), провёл уже 21 сухой матч в текущем розыгрыше высшего английского дивизиона. Этот показатель стал рекордным для клуба из Манчестера. Об этом сообщается в «твиттере» StatCity.

В сезоне-2018/2019 «Манчестер Сити» удалось провести 20 сухих матчей.

У подопечных Хосепа Гвардиолы в запасе есть ещё три оставшиеся игры чемпионата, для того чтобы улучшить этот рекорд. В последних трёх турах «Манчестер Сити» встретится с «Вулверхэмптоном», «Вест Хэмом» и «Астон Виллой».

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги, набрав 86 очков после 35 туров. На втором месте располагается «Ливерпуль», который набрал 83 балла после 35 сыгранных матчей.