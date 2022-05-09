Защитник «Униона» перенёс операцию по удалению опухоли

Защитник «Униона» Тимо Баумгартль перенёс операцию по удалению опухоли, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.



Во время планового осмотра у 26-летнего футболиста была обнаружена опухоль в яичке. Хирургическое вмешательство прошло успешно.



«Я благодарен за быструю чёткую диагностику и за операцию, которая прошла очень хорошо. Благодарю врачей клиники, медиков команды и клуб за поддержку. Я никогда этого не забуду. Сейчас я сосредоточен на скорейшем восстановлении», — отметил Баумгартль.



Напомним, Баумгартль перешёл в «Унион» из ПСВ летом 2021 года на правах аренды. Футболист пропустит остаток сезона и будет восстанавливаться после операции. Защитник принял участие в 35 матчах за «Унион» во всех турнирах.