Гасперини на посту главного тренера «Аталанты» могут сменить Игор Тудор или Иван Юрич

«Аталанта» рассматривает главного тренера «Торино» Ивана Юрича, а также наставника «Вероны» Игора Тудора как потенциальных сменщиков Джан Пьеро Гасперини во главе бергамасков. Об этом сообщает Football Italia.
В конце 2021 года 64-летний Джан Пьеро Гасперини продлил контракт с «Аталантой» до 2024 года. В феврале 2022 года американский бизнесмен Стивен Пальюка приобрел долю в уставном капитале «Аталанты», впоследствии в клубе сменилось руководство. Сообщалось, что в связи с этими событиями главный тренер «Аталанты» допустил, что может покинуть свой пост. По информации источника, руководство клуба находится в поисках кандидата на замену итальянскому специалисту.
В воскресенье, 8 мая, «Аталанта» в гостях обыграла «Специю» (3:1) в 36-м туре чемпионата Италии. Клуб из Бергамо с 59 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.
- 9 мая 2022
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