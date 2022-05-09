Гасперини на посту главного тренера «Аталанты» могут сменить Игор Тудор или Иван Юрич

«Аталанта» рассматривает главного тренера «Торино» Ивана Юрича, а также наставника «Вероны» Игора Тудора как потенциальных сменщиков Джан Пьеро Гасперини во главе бергамасков. Об этом сообщает Football Italia.

В конце 2021 года 64-летний Джан Пьеро Гасперини продлил контракт с «Аталантой» до 2024 года. В феврале 2022 года американский бизнесмен Стивен Пальюка приобрел долю в уставном капитале «Аталанты», впоследствии в клубе сменилось руководство. Сообщалось, что в связи с этими событиями главный тренер «Аталанты» допустил, что может покинуть свой пост. По информации источника, руководство клуба находится в поисках кандидата на замену итальянскому специалисту.

В воскресенье, 8 мая, «Аталанта» в гостях обыграла «Специю» (3:1) в 36-м туре чемпионата Италии. Клуб из Бергамо с 59 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.