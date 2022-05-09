Мануэль Нойер продлит контракт с «Баварией»

Голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер продлит контракт с немецким клубом, сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальных сетях.



По информации источника, 36-летний вратарь принял предложение «Баварии» продлить соглашение до 2025 года.



Напомним, Нойер перешёл в «Баварию» из гельзенкирхенского «Шальке» в 2011 году. В нынешнем сезоне немецкий вратарь в 37 матчах во всех турнирах пропустил 34 мяча и 14 раз сыграл «на ноль». С 2009 года Нойер вызывается в национальную команду Германии.



Ранее «Бавария» досрочно стала чемпионом Германии в 10-й раз подряд. Нойер завоевал 27 трофеев в составе мюнхенского клуба. В следующем туре чемпионата Германии «Бавария» сыграет с «Вольфсбургом». Игра пройдёт 14 мая.

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