Мануэль Нойер продлит контракт с «Баварией»
Поделиться
Голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер продлит контракт с немецким клубом, сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальных сетях.
По информации источника, 36-летний вратарь принял предложение «Баварии» продлить соглашение до 2025 года.
Напомним, Нойер перешёл в «Баварию» из гельзенкирхенского «Шальке» в 2011 году. В нынешнем сезоне немецкий вратарь в 37 матчах во всех турнирах пропустил 34 мяча и 14 раз сыграл «на ноль». С 2009 года Нойер вызывается в национальную команду Германии.
Ранее «Бавария» досрочно стала чемпионом Германии в 10-й раз подряд. Нойер завоевал 27 трофеев в составе мюнхенского клуба. В следующем туре чемпионата Германии «Бавария» сыграет с «Вольфсбургом». Игра пройдёт 14 мая.
Новость по темеСадио Мане летом может перейти в «Баварию»
Комментарии
- 9 мая 2022
-
22:18
-
22:11
-
21:48
-
21:44
-
21:42
-
21:32
-
21:27
-
21:20
-
21:04
-
20:51
-
20:42
-
20:26
-
20:21
-
20:14
-
20:06
-
19:48
-
19:45
-
19:35
-
19:32
-
19:27
-
19:21
-
19:15
-
18:57
-
18:44
-
18:40
-
18:23
-
18:20
-
18:02
-
18:00
-
17:51
-
17:37
-
17:36
-
17:26
-
17:18
-
17:17
Партнерский контент