Хавбек «Аякса» Гравенберх согласовал условия контракта с «Баварией»

Полузащитник амстердамского «Аякса» Райан Гравенберх продолжит карьеру в «Баварии», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях.



По информации источника, 19-летний футболист согласовал условия личного контракта с немецким клубом. Соглашение Гравенберха с «Баварией» будет рассчитано до 2027 года. Зарплата полузащитника составит € 4,5 млн в год без учёта бонусов.



Напомним, Гравенберх является воспитанником академии «Аякса». Контракт нидерландского полузащитника истекает в июне 2023 года. С 2021 года футболист вызывается в национальную команду Нидерландов. В нынешнем сезоне Гравенберх принял участие в 30 матчах чемпионата Нидерландов, забил два гола и отдал пять результативных передач.

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