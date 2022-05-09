«Манчестер Юнайтед» интересуется Норди Мукиэле из «РБ Лейпциг»

Защитник немецкого «РБ Лейпциг» Норди Мукиэле попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Footmercato.
По информации источника, нынешний главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник является поклонником французского защитника.
Контракт 24-летнего Норди Мукиэле с «РБ Лейпциг» истекает в конце следующего сезона. Он отыграл в немецком клубе уже четыре сезона.
Сообщается также, что «ПСЖ» заинтересован в этом игроке, поскольку спортивный директор Леонардо, по слухам, ищет замену Ашрафу Хакими на правом фланге обороны. Другими клубами, которым приписывается интерес к Мукиэле, являются мадридский «Атлетико» и мюнхенская «Бавария».
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Норди Мукиэле в € 25 млн. В нынешнем сезоне французский защитник провёл за «РБ Лейпциг» 37 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал пять результативных передач.
- 9 мая 2022
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