Петраков — о возможном автоматическом выходе Украины на ЧМ-2022: игроки этого не хотят

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков отметил, что команда не хочет автоматически выйти в финальную стадию чемпионата мира 2022 года в Катаре.



«Было бы печально, если бы нам подарили право выступить на чемпионате мира. Игроки этого не хотят. Я знаю, что пробиться в финальную стадию турнира будет очень сложно, но верю в команду. Мы должны это заслужить.



Сейчас я в таком возрасте, что уже ничего не хочу. Ни домов, ни машин. Если я выведу команду на чемпионат мира в Катаре, я буду знать, что прожил жизнь не зря», — приводит слова Петракова Daily Mail.



Напомним, сборная Украины сыграет в полуфинальном стыковом матче отбора ЧМ-2022 с Шотландией 1 июня. Победитель встречи в финале стыков сыграет с Уэльсом 5 июня.