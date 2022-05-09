В «Челси» настроены расстаться с голкипером Кепой Аррисабалагой
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Лондонский «Челси» рассматривает возможность продажи голкипера Кепы Аррисабалаги грядущим летом. Об этом сообщает ESPN.
Руководство лондонского клуба считает зарплату вратаря, которая составляет £ 150 тысяч (€ 180 тысяч) в неделю, слишком большой для запасного голкипера. Аррисабалага связан с лондонским клубом контрактом до 2025 года.
В текущем сезоне 27-летний испанский вратарь провёл за «Челси» 15 матчей во всех турнирах. Он сумел сыграть «на ноль» в восьми встречах текущего сезона.
В 2018 году лондонский «Челси» приобрёл Кепу Аррисабалагу за £ 72 млн (€ 75 млн) у «Атлетико» из Бильбао и тем самым сделал его самым дорогим голкипером в мире.
Ранее сообщалось, что интерес к испанскому вратарю проявляет «Ньюкасл».
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