Экс-тренер «Спортинга» сравнил Леау из «Милана» с Криштиану Роналду и бразильцем Роналдо

Бывший тренер португальского «Спортинга» Тьягу Фернандеш сравнил нападающего «Милана» Рафаэла Леау с бразильским форвардом Роналдо, а также с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Леау обладает чутьём Роналдо, у него есть талант в одиночку решать исход матчей. Он напоминает мне его своей скоростью, техникой и взрывоопасностью в штрафной. Он проявляет эти качества каждые выходные, ведя «Милан» к большим победам.

Леау — особенный подопечный для меня. Я очень рад его успехам. Мы познакомились, когда ему было 12 лет, я тренировал его почти во всех молодёжных командах «Спортинга», пока он не дебютировал в основе в возрасте чуть старше 18.

Я могу заверить вас, что в «Спортинге» таким талантом обладал только Криштиану Роналду. С таким талантом Леау может играть за лучшие клубы мира, от мадридского «Реала» до «Барселоны». Я убеждён, что его ждёт фантастическая карьера», — приводит слова Фернандеша Tuttomercatoweb.

В нынешнем сезоне 22-летний португальский форвард провёл за «Милан» 40 матчей во всех турнирах. Он сумел забить 13 голов и сделать девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Рафаэла Леау в € 50 млн.