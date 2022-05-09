Экс-тренер «Спортинга» сравнил Леау из «Милана» с Криштиану Роналду и бразильцем Роналдо

Бывший тренер португальского «Спортинга» Тьягу Фернандеш сравнил нападающего «Милана» Рафаэла Леау с бразильским форвардом Роналдо, а также с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Леау обладает чутьём Роналдо, у него есть талант в одиночку решать исход матчей. Он напоминает мне его своей скоростью, техникой и взрывоопасностью в штрафной. Он проявляет эти качества каждые выходные, ведя «Милан» к большим победам.
Леау — особенный подопечный для меня. Я очень рад его успехам. Мы познакомились, когда ему было 12 лет, я тренировал его почти во всех молодёжных командах «Спортинга», пока он не дебютировал в основе в возрасте чуть старше 18.
Я могу заверить вас, что в «Спортинге» таким талантом обладал только Криштиану Роналду. С таким талантом Леау может играть за лучшие клубы мира, от мадридского «Реала» до «Барселоны». Я убеждён, что его ждёт фантастическая карьера», — приводит слова Фернандеша Tuttomercatoweb.
В нынешнем сезоне 22-летний португальский форвард провёл за «Милан» 40 матчей во всех турнирах. Он сумел забить 13 голов и сделать девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Рафаэла Леау в € 50 млн.
- 9 мая 2022
-
23:50
-
23:43
-
23:24
-
23:22
-
23:10
-
22:58
-
22:56
-
22:41
-
22:33
-
22:30
-
22:18
-
22:11
-
21:48
-
21:44
-
21:42
-
21:32
-
21:27
-
21:20
-
21:04
-
20:51
-
20:42
-
20:26
-
20:21
-
20:14
-
20:06
-
19:48
-
19:45
-
19:35
-
19:32
-
19:27
-
19:21
-
19:15
-
18:57
-
18:44
-
18:40