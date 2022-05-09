Гол Луиса Адриано помог «Антальяспору» обыграть «Коньяспор» в матче чемпионата Турции

В матче 36-го тура чемпионата Турции сезона-2021/2022 «Антальяспор» принимал «Коньяспор». Встреча прошла на стадионе «Анталия Арена» в Анталии и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



На пятой минуте встречи счёт открыл защитник «Коньяспора» Гильерме. Через четыре минуты бразильский форвард «Антальяспора» Луис Адриано, ранее выступавший за «Спартак», сравнял счёт. На 13-й минуте футболист Эндри Чекичи вновь вывел гостей вперёд. Через три минуты хавбек «Антальяспора» Алассане Ндао снова сравнял счёт. На 66-й минуте итоговый результат установил американский нападающий хозяев Хаджи Райт.



Российский защитник Фёдор Кудряшов вышел на поле в стартовом составе «Антальяспора» и отыграл весь матч.