Гари Невилл: уверен в том, что Криштиану Роналду останется в «МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о будущем Криштиану Роналду в команде из Манчестера.

«Я ничего не слышал о приходящих игроках и о тех, кто собирается уйти, но чем больше я об этом думаю, тем сильнее я становлюсь уверен в том, что Криштиану Роналду останется. Чем хуже ситуация в «Манчестер Юнайтед», тем выше вероятность того, что он останется, чтобы это не выглядело, будто он сбегает. Эрику тен Хагу предстоит проделать колоссальную работу с точки зрения состава и атмосферы в «Манчестер Юнайтед».

Я задавался вопросом, почему всё в игре команды стало так плохо по сравнению с предыдущим сезоном. За последние 12 месяцев что-то пошло фундаментально не так, дело не в одном человеке. Невероятный упадок, субботний матч (поражение 0:4 в игре с «Брайтоном». — Прим. «Чемпионата») подвёл его итог», – приводит слова Невилла Manchester Evening News.