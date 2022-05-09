Хави: надеюсь, Дембеле продлит контракт с «Барселоной». Я доволен им

Главный тренер «Барселоны» Хави выразил надежду на продление контракта с нападающим Усманом Дембеле.
«Я не сомневаюсь в Дембеле, хотя ему периодически не везёт у ворот. Он создаёт для нас много моментов. Он делает разницу, я очень им доволен. Клуб в курсе моих планов на следующий сезон. Будет непросто, но я надеюсь, что Дембеле продлит контракт», — приводит слова Хави Sport.es.
Усман Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Дембеле сыграл в 19 матчах, в которых забил один гол и отдал 11 результативных передач.
«Бетис» — «Барселона». Испанская Примера 2021/2022. 35-й тур:
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