«Атлетик» из Бильбао рассматривает Маурисио Почеттино на пост главного тренера клуба

Испанский «Атлетик» из Бильбао летом может назначить на должность главного тренера Маурисио Почеттино, который сейчас возглавляет «ПСЖ». Об этом сообщает L'Equipe.

Сейчас команду из Бильбао тренирует Марселино Тораль. «Атлетик» из Бильбао в этом сезоне под его руководством после 35 матчей испанской Примеры набрал 52 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.

По информации источника, «ПСЖ» намерен расстаться с Маурисио Почеттино после окончания сезона. За расторжение контракта аргентинский специалист получит компенсацию в размере € 15 млн.

Действующий контракт Маурисио Почеттино с «ПСЖ» рассчитан до 2023 года.

Напомним, что парижане уже гарантировали себе чемпионский титул. Для Маурисио Почеттино этот трофей стал первой победой в чемпионате страны в его тренерской карьере.