Крауч: Роналду — феномен, но без системы он скорее спас «МЮ» от позора, чем поднял команду
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Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч поделился мнением о форварде «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
«С Роналду интересная ситуация. Он никогда не был долгосрочным решением проблем — он «галактико», который должен сгладить то, что происходило в клубе в прошлом сезоне. Но место для того, чтобы забивать по 20 голов за сезон, явно есть. Да, его трансфер был отчаянным шагом, чтобы успокоить фанатов и выиграть время для владельцев клуба, но он сулил мгновенный успех.
Криштиану Роналду — феномен, явление. Хотя без отлаженной системы вокруг него голы Роналду скорее спасли «Манчестер Юнайтед» от позора, нежели подняли команду на новый уровень», — приводит слова Крауча Daily Mail.
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