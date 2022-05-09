Крауч: Роналду — феномен, но без системы он скорее спас «МЮ» от позора, чем поднял команду

Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч поделился мнением о форварде «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду.



«С Роналду интересная ситуация. Он никогда не был долгосрочным решением проблем — он «галактико», который должен сгладить то, что происходило в клубе в прошлом сезоне. Но место для того, чтобы забивать по 20 голов за сезон, явно есть. Да, его трансфер был отчаянным шагом, чтобы успокоить фанатов и выиграть время для владельцев клуба, но он сулил мгновенный успех.



Криштиану Роналду — феномен, явление. Хотя без отлаженной системы вокруг него голы Роналду скорее спасли «Манчестер Юнайтед» от позора, нежели подняли команду на новый уровень», — приводит слова Крауча Daily Mail.