Филиппе Коутиньо согласовал условия личного контракта с «Астон Виллой»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за «Астон Виллу», намерен остаться в английской команде, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.



По информации источника, 29-летний бразильский футболист согласовал условия личного контракта с «Астон Виллой». Теперь английской команде предстоит обговорить с «Барселоной» условия трансфера Коутиньо. Отмечается, что полузащитник не входит в планы главного тренера «Барселоны» Хави.



Напомним, Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года за € 135 млн. За испанскую команду бразильский полузащитник сыграл в 106 матчах, в которых забил 25 голов и отдал 14 голевых передач. Контракт хавбека с командой истекает в 2023 году.

«Барселона» на 90+4-й минуте вырвала победу у «Бетиса»:

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