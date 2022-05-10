Жозе Моуринью после поражения «Ромы» раскритиковал судью, отвечавшего за VAR

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча итальянской Серии А с «Фиорентиной» (0:2).



«Объяснение? У меня нет объяснений. Очевидно, что после матча в четверг мы были более уставшими по сравнению с соперником, который имел в своём распоряжении целую неделю на подготовку. Но я хочу услышать объяснения судьи, отвечавшего за VAR. Главный арбитр не поставил пенальти на старте встречи, хотя был рядом с эпизодом, а потом вмешался рефери, отвечавший за VAR. Мы требуем объяснений и уважения.



Если не говорить о пенальти, «Фиорентина», конечно, была сильнее. Они играли в другом темпе, были сконцентрированы и поэтому заслужили победу. Но во время матча было множество эпизодов, которым я не могу найти объяснения», — приводит слова Моуринью Football Italia со ссылкой на DAZN.

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