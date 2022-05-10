Килиан Мбаппе несколько дней находится в Мадриде. В услугах форварда заинтересован «Реал»
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе посетил Мадрид, сообщает Marca.
По данным источника, форвард находится в столице Испании уже несколько дней. Ожидается, что в ближайшее время в Мадрид может приехать семья французского нападающего.
Ранее сообщалось, что Мбаппе может продолжить карьеру в «Реале». При этом, парижане не хотят отпускать своего игрока и предлагают ему различные варианты продления контракта.
Мбаппе выступает за французский клуб с 2017 года. В нынешнем сезоне на счету форварда участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он забил 35 голов и отдал 23 результативные передачи.
Соглашение между Мбаппе и «ПСЖ» истекает в конце сезона. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 160 млн.
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