Килиан Мбаппе несколько дней находится в Мадриде. В услугах форварда заинтересован «Реал»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе посетил Мадрид, сообщает Marca.

По данным источника, форвард находится в столице Испании уже несколько дней. Ожидается, что в ближайшее время в Мадрид может приехать семья французского нападающего.

Ранее сообщалось, что Мбаппе может продолжить карьеру в «Реале». При этом, парижане не хотят отпускать своего игрока и предлагают ему различные варианты продления контракта.

Мбаппе выступает за французский клуб с 2017 года. В нынешнем сезоне на счету форварда участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он забил 35 голов и отдал 23 результативные передачи.

Соглашение между Мбаппе и «ПСЖ» истекает в конце сезона. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 160 млн.