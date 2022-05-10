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Пиоли и Сандро Тонали рассказали, что Ибрагимович заряжал команду на матч с «Вероной»

Пиоли и Сандро Тонали рассказали, что Ибрагимович заряжал команду на матч с «Вероной»
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после волевой победы над «Вероной» (3:1) в гостевой игре 36-го тура чемпионата Италии в одном из интервью после матча вместе с полузащитником клуба Сандро Тонали рассказали, что нападающий Златан Ибрагимович заряжал команду перед выходом на матч.

«Он произнёс слова, которые произвели впечатление, проникли прямо в сердца тех, кто вышел на поле».

«Ибра сказал: «Не зря в Милане помнят только игроков, выигравших скудетто и Лигу чемпионов».

«Если мы хотим, чтобы они помнили нас, у нас есть три игры, в которых придётся отдать всё», — сказал он.

«Ибра дал нам основу, необходимую для того, чтобы набрать три очка, что было самым важным», — приводит слова Стефано Пиоли и Сандро Тонали Marca со ссылкой на Sky Sport Italia.

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