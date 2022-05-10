The Sun: Летом основная ставка «МЮ» будет сделана на покупки свободных агентов

Представители английского «Манчестер Юнайтед» поручили тесно сотрудничающим с клубом агентам найти как можно больше вариантов покупки футболистов с истекающими контрактами ближайшим летом, так как у команды есть финансовые проблемы, сообщает The Sun.
Источник сообщает, что финансовые трудности возникли у «МЮ» из-за непопадания в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, а также из-за понесённых убытков в период пандемии COVID-19.
По сведениям источника, бюджет «красных дьяволов» на ближайшее трансферное окно будет порядка € 120 млн, что является недостаточным для полного укомплектования состава.
Таким образом, руководство «Манчестер Юнайтед» планирует сделать основную ставку на покупку футболистов, которые ближайшим летом покинут свои клубы в качестве свободных агентов.
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