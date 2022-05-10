«Арсенал» близок к подписанию Тилеманса
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Лондонский «Арсенал» в ближайшее время может оформить трансфер полузащитника «Лестер Сити» Юри Тилеманса, сообщает Daily Mail.
По сведениям источника, «канониры» планируют усилить свою линию полузащиты, и Тилеманс является главным кандидатом для трансфера. Источник сообщает, что сумма сделки может составить порядка € 40 млн.
24-летний Тилеманс перешёл в английскую команду на правах аренды в январе 2019 года из французского «Монако». Летом того же года «лисы» выкупили контракт полузащитника за € 45 млн.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги бельгиец провёл за «Лестер» 29 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тилеманса в € 55 млн.
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