Новый рекорд Малкина, поражение «Вашингтона» с Овечкиным. Главное к утру

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин установил новый рекорд, «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Флориде Пантерз», но Александр Овечкин отдал одну голевую передачу, украинцы не желают автоматического выхода на ЧМ-2022. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Евгений Малкин побил рекорд Сергея Фёдорова по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян.
2. «Флорида» в овертайме обыграла «Вашингтон» и сравняла счёт в серии, у Овечкина — передача.
3. Петраков — о возможном автоматическом выходе Украины на ЧМ-2022: игроки этого не хотят.
4. Анри: все европейские клубы боятся «Реала», а «Реал» боится «Барселоны».
5. Победный гол Ничушкина позволил «Колорадо» обыграть «Нэшвилл» и пройти в полуфинал Запада.
6. Клопп — о переходе Холанда в «Сити»: этот трансфер выводит всё на новый уровень.
7. Овечкин стал лидером в неофициальном рейтинге количества хитов в истории плей-офф НХЛ.
8. «Питтсбург» второй раз подряд победил «Рейнджерс», забросив семь шайб. У Малкина — гол.
9. Сидни Кросби стал шестым игроком в истории НХЛ, кому удалось набрать 200 очков в плей-офф.
10. Овечкин обошёл Лемера в списке лучших бомбардиров плей-офф НХЛ.
- 10 мая 2022
-
10:23
-
10:21
-
10:18
-
10:12
-
10:04
-
10:04
-
09:45
-
09:42
-
09:30
-
09:28
-
09:21
-
09:21
-
09:13
-
09:13
-
09:09
-
08:56
-
08:42
-
08:30
-
07:09
-
06:21
-
03:21
-
02:58
-
02:11
-
00:51
-
00:35
-
00:31
-
00:10
-
00:06
- 9 мая 2022
-
23:50
-
23:43
-
23:24
-
23:22
-
23:10
-
22:58
-
22:56