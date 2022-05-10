Новый рекорд Малкина, поражение «Вашингтона» с Овечкиным. Главное к утру

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин установил новый рекорд, «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Флориде Пантерз», но Александр Овечкин отдал одну голевую передачу, украинцы не желают автоматического выхода на ЧМ-2022. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Евгений Малкин побил рекорд Сергея Фёдорова по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян.

2. «Флорида» в овертайме обыграла «Вашингтон» и сравняла счёт в серии, у Овечкина — передача.

3. Петраков — о возможном автоматическом выходе Украины на ЧМ-2022: игроки этого не хотят.

4. Анри: все европейские клубы боятся «Реала», а «Реал» боится «Барселоны».

5. Победный гол Ничушкина позволил «Колорадо» обыграть «Нэшвилл» и пройти в полуфинал Запада.

6. Клопп — о переходе Холанда в «Сити»: этот трансфер выводит всё на новый уровень.

7. Овечкин стал лидером в неофициальном рейтинге количества хитов в истории плей-офф НХЛ.

8. «Питтсбург» второй раз подряд победил «Рейнджерс», забросив семь шайб. У Малкина — гол.

9. Сидни Кросби стал шестым игроком в истории НХЛ, кому удалось набрать 200 очков в плей-офф.

10. Овечкин обошёл Лемера в списке лучших бомбардиров плей-офф НХЛ.