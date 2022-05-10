«Барселона» заинтересована в подписании Садио Мане

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане может продолжить карьеру в «Барселоне». Испанская команда заинтересована в подписании высококлассного форварда в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, 30-летний сенегальский футболист входит в сферу интересов испанского клуба.

Мане перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2016 году. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 32 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. С 2012 года Мане вызывается в сборную Сенегала.

Видеообзор. Победа «Барселоны» над «Бетисом» в матче 35-го тура испанской Ла Лиги:

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