Хавбек «Арсенала» согласился подписать новый контракт с командой

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мохамед Эльнени подпишет новое соглашение с командой. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

По сведениям источника, новый контракт 29-летнего египетского футболиста, чьё соглашение с английской командой истекает в конце сезона, будет рассчитан до 2025 года.

29-летний Эльнени выступает за «Арсенал» с января 2016 года, перейдя из швейцарского «Базеля». В нынешнем сезоне на счету полузащитника сборной Египта 11 проведённых встреч в английской Премьер-лиге (АПЛ) и два результативных паса.



Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста сборной Египта в € 9 млн.

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