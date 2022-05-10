«Манчестер Сити» ведёт переговоры с Гвардиолой о продлении контракта
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Английский «Манчестер Сити» хочет продлить соглашение с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По сведениям источника, новый контракт с 51-летним испанским специалистом может быть заключён до 2025 года. Действующее соглашение между Гвардиолой и английской командой истекает в конце следующего сезона.
Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. Под его руководством команда выиграла 10 трофеев. Ранее специалист также тренировал мюнхенскую «Баварию» и «Барселону».
После 35 матчей в английской Премьер-лиги команда Гвардиолы с 86 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата, опережая идущего вторым «Ливерпуль» на три очка. Командам осталось провести по три игры.
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