Нападающий «Арсенала» Нкетиа может перейти в «Вест Хэм»

Нападающий лондонского «Арсенала» Эдвард Нкетиа может сменить клубную прописку по окончании нынешнего сезона. В услугах 22-летнего форварда заинтересован «Вест Хэм Юнайтед», информирует Daily Mail.

Согласно сведениям источника, контракт Нкетиа с «Арсеналом» рассчитан до конца сезона-2021/2022. «Молотобойцы» хотят попробовать подписать Эдварда на правах свободного агента, если он не сможет договориться с «канонирами» о пролонгации сотрудничества.

В нынешнем сезоне 22-летний нападающий лондонского «Арсенала» провёл за «канониров» 23 матча во всех турнирах. Он сумел отметиться семью забитыми голами и сделать одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 10 млн.

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