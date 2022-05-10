«Барселона» заинтересована в подписании хавбека «Баварии» на замену Бускетсу

«Барселона» в поисках преемника для полузащитника Серхио Бускетса, которому в июле исполнится 34 года. Испанский клуб заинтересован в подписании хавбека мюнхенской «Баварии» Марка Роки. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
25-летний Рока — воспитанник другого клуба из Барселоны — «Эспаньола». Он провёл за основной состав испанской команды 121 матч, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач.
В октябре 2020 года «Бавария» выкупила права на футболиста за € 9 млн. С тех пор футболист заработал одну жёлтую и одну красную карточки в 24 матчах во всех турнирах.
Соглашение между «Баварией» и Рокой истекает в 2025 году.
«Барселона» обыграла «Бетис» в матче 35-го тура чемпионата Испании:
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