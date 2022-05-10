Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» отпустит Жезуса в «Арсенал» после перехода Холанда

«Манчестер Сити» отпустит Жезуса в «Арсенал» после перехода Холанда
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале». Об этом сообщает The Sun.

По сведениям источника, «горожане» готовы отпустить 25-летнего футболиста в летнее трансферное окно, чтобы не отпускать его из команды бесплатно летом 2023 года. Игровое время Жезуса в составе «Манчестер Сити» должно сократиться после подписания клубом форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Ранее сообщалось, что Жезусом активно интересуется «Арсенал», желающий усилить атакующую линию.

Жезус в нынешнем сезоне выходил на поле в 39 матчах, забив в этих встречах 13 голов и отдав 12 результативных передач.

24 года в одной команде! Главные футболисты-однолюбы в английской Премьер-лиге:

Новость по теме
Нападающий «Арсенала» Нкетиа может перейти в «Вест Хэм»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022