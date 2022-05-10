«Манчестер Сити» отпустит Жезуса в «Арсенал» после перехода Холанда

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале». Об этом сообщает The Sun.

По сведениям источника, «горожане» готовы отпустить 25-летнего футболиста в летнее трансферное окно, чтобы не отпускать его из команды бесплатно летом 2023 года. Игровое время Жезуса в составе «Манчестер Сити» должно сократиться после подписания клубом форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Ранее сообщалось, что Жезусом активно интересуется «Арсенал», желающий усилить атакующую линию.

Жезус в нынешнем сезоне выходил на поле в 39 матчах, забив в этих встречах 13 голов и отдав 12 результативных передач.

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