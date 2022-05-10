Линекер считает, что новый контракт Салаха может завысить планку зарплат в «Ливерпуле»

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер, ныне являющийся экспертом на британском телевидении, предупредил «Ливерпуль» о возможных негативных последствиях продления контракта с Мохамедом Салахом.

«Салах осознаёт, что он находится на самом высоком уровне и сможет заиграть в любой команде. Чтобы побороть эти мысли в нём, «Ливерпулю», вероятно, придётся пойти против всей системы зарплат в клубе. Я не знаю, какие гонорары в «Ливерпуле», но, думаю, они довольно высокие. А для продления контракта с Салахом нужно будет сделать ещё один прыжок. И тогда руководство услышит стук в дверь от других звёздных игроков, которые скажут: «Я тоже хочу такую зарплату».

Продление контракта с Салахом – это непростое решение, ведь ему почти 30 лет. Это решение должно быть принято, отталкиваясь от зарплатной планки в «Ливерпуле», — приводит слова Линекера Liverpool Echo.