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Линекер считает, что новый контракт Салаха может завысить планку зарплат в «Ливерпуле»

Линекер считает, что новый контракт Салаха может завысить планку зарплат в «Ливерпуле»
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Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер, ныне являющийся экспертом на британском телевидении, предупредил «Ливерпуль» о возможных негативных последствиях продления контракта с Мохамедом Салахом.

«Салах осознаёт, что он находится на самом высоком уровне и сможет заиграть в любой команде. Чтобы побороть эти мысли в нём, «Ливерпулю», вероятно, придётся пойти против всей системы зарплат в клубе. Я не знаю, какие гонорары в «Ливерпуле», но, думаю, они довольно высокие. А для продления контракта с Салахом нужно будет сделать ещё один прыжок. И тогда руководство услышит стук в дверь от других звёздных игроков, которые скажут: «Я тоже хочу такую зарплату».

Продление контракта с Салахом – это непростое решение, ведь ему почти 30 лет. Это решение должно быть принято, отталкиваясь от зарплатной планки в «Ливерпуле», — приводит слова Линекера Liverpool Echo.

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