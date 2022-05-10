«Севилья» готова подписать вундеркинда из «ПСЖ»

19-летний полузащитник «ПСЖ» Эдуар Мишю в летнее трансферное окно планирует покинуть французскую команду. В услугах футболиста заинтересованы три команды, включая испанскую «Севилью». Об этом сообщает L'Equipe.
По сведениям источника, у представителей «Севильи» хорошие отношения с агентом хавбека, который также работает с форвардом «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьялем. Марсьяль вторую половину нынешнего сезона проводит на правах аренды в «Севилье».
Мишю перешёл в структуру «ПСЖ» в 2016 году. За первую команду парижан полузащитник в семи матчах во всех турнирах отдал одну результативную передачу.
«Вильярреал» — «Севилья». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 35-й тур:
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