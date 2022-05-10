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«Лион» хочет пригласить на должность главного тренера Кристофа Галтье из «Ниццы»

«Лион» хочет пригласить на должность главного тренера Кристофа Галтье из «Ниццы»
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«Лион» рассматривает приглашение на должность главного тренера наставника «Ниццы» Кристофа Галтье. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, французский специалист недоволен трансферной политикой «Ниццы» и добивается личных переговоров с владельцем команды Джимом Рэтклиффом.

Несмотря на то, что «Лион» сообщал, что планирует начать следующий сезон с главным тренером Петером Бошом, они «внимательно следят» за развитием ситуации Кристофа Галтье в «Ницце».

Сообщается, что отношения Галтье со спортивным директором Жюльеном Фурнье ухудшились с января, когда тренер почувствовал, что его недостаточно поддержали в январское трансферное окно. Галтье хочет попросить дать ему возможность ещё раз поработать с Луисом Кампосом.

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