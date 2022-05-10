«Лион» хочет пригласить на должность главного тренера Кристофа Галтье из «Ниццы»

«Лион» рассматривает приглашение на должность главного тренера наставника «Ниццы» Кристофа Галтье. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, французский специалист недоволен трансферной политикой «Ниццы» и добивается личных переговоров с владельцем команды Джимом Рэтклиффом.

Несмотря на то, что «Лион» сообщал, что планирует начать следующий сезон с главным тренером Петером Бошом, они «внимательно следят» за развитием ситуации Кристофа Галтье в «Ницце».

Сообщается, что отношения Галтье со спортивным директором Жюльеном Фурнье ухудшились с января, когда тренер почувствовал, что его недостаточно поддержали в январское трансферное окно. Галтье хочет попросить дать ему возможность ещё раз поработать с Луисом Кампосом.