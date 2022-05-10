Ватцке — о возможном трансфере Холанда в «Манчестер Сити»: решение остаётся за Эрлингом

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался о возможном трансфере норвежского нападающего клуба Эрлинга Холанда.

«Отпускать игроков — единственный путь для нас, потому что, когда игрок выступает очень хорошо, нам приходится сражаться с большими клубами, с олигархами и арабскими государствами за спиной. И этот бой мы не можем выиграть, но можем выиграть борьбу за 18-летнего игрока, такого как Джуд Беллингем, потому что этому игроку нравится в дортмундской «Боруссии», потому что у нас всегда 80 тыс. зрителей на стадионе, потрясающая атмосфера, и клуб знает, как управлять молодыми игроками.

Это наш путь, и хорошо, что у нас есть хороший скаутский отдел, который каждый день ищет молодых игроков, но также очень важно, если у вас уже есть классный игрок, вы должны развивать его, и я думаю, что этот подход работает.

Для меня было очень эмоционально, когда Матс Хуммельс сказал мне в 2016 году, что он покинет клуб спустя 7 или 8 лет нахождения в команде. Но иногда игроки находятся в дортмундской «Боруссии» один, два, три года, и в этот период эмоции не так глубоки, и в футболе нормально, что игроки приходят и уходят, и если они хотят уйти, хорошо.

Когда мы продали Усмана Дембеле в «Барселону» после короткого периода, это была очень выгодная сделка. Когда Роберт Левандовски покинул нас без трансферной платы, это была не очень хорошая сделка, но таков футбол.

Что думаю о трансфере Холанда? Решение за Эрлингом. «Боруссия» существует и играет в футбол уже 113 лет, и в течение 111 лет мы играли без Эрлинга Холанда», — приводит слова Ватцке CNN.