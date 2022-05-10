«Манчестер Сити» готов продать Бернарду Силву в «Барселону» за € 100 млн
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Английский «Манчестер Сити» не готов расставаться с португальским полузащитником Бернарду Силвой, которым интересуется «Барселона». Горожане готовы пересмотреть своё решение, если получат за футболиста € 100 млн. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
27-летний Силва стал футболистом английского клуба в 2017 году, перейдя из «Монако» за € 50 млн. В нынешнем сезоне на счету полузащитника участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.
Соглашение между Силвой и «Манчестер Сити» истекает в 2025 году.
Видеообзор победы «Барселоны» над «Бетисом» в рамках 35-го тура испанской Ла Лиги:
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