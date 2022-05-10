Бывший игрок «Сити» вывел «Сандерленд» в финал плей-офф за выход в Чемпионшип

Вчера, 9 мая, в ответном полуфинальном матче плей-офф за выход в Чемпионшип «Сандерленд» на 93-й минуте вырвал ничью у «Шеффилд Уэнсдей» (1:1). «Чёрные коты» сумели пробиться в финал плей-офф благодаря этому голу. Его автором стал бывший игрок «Манчестер Сити» Патрик Робертс.
Первый полуфинальный матч плей-офф «Сандерленд» выиграл дома со счётом 1:0. В ответной игре «Шеффилд Уэнсдей» вышел вперёд на 73-й минуте, и казалось, что матч идёт к дополнительному времени. Однако в самой концовке Патрик Робертс счёт сравнял и одновременно вывел «Сандерленд» в финал.
Теперь подопечные Алекса Нила встретятся с «Уикомб Уондерерз» 21 мая в финале на «Уэмбли».
«Сандерленд» по итогам этого сезона в английской Лиге 1 занял 5-е место. Команда покинула Чемпионшип по итогам сезона-2017/2018. Спустя 4 года подопечные Алекса Нила имеют шанс вернуться во второй по силе английский дивизион.
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