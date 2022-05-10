Новые владельцы «Челси» намерены выразить поддержку главному тренеру Томасу Тухелю

Тодд Боули, входящий в состав новой группы владельцев лондонского «Челси», инициировал переговоры с председателем совета директоров лондонского клуба Брюсом Баком и директором Мариной Грановской. Ожидается, что в ходе переговоров новый владелец выразит поддержку главному тренеру команды Томасу Тухелю и узнает, какие позиции в составе он хотел бы усилить. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, на предстоящих переговорах также будет обсуждаться будущее Грановской и Бака в лондонском клубе. В сообщении отмечается, что Грановская, Бак и Боули вместе с другими членами консорциума планируют посетить финал Кубка Англии «Челси» — «Ливерпуль».

Как сообщается, Томас Тухель не планирует уходить из лондонского клуба и предпочёл бы дальше работать с Мариной Грановской и Петром Чехом.



Боули посетил матч 35-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Вулверхэмптон» (2:2), где сидел рядом с Брюсом Баком.