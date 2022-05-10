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Валерий Газзаев поделился ожиданиями от полуфинальных матчей Кубка России

Валерий Газзаев поделился ожиданиями от полуфинальных матчей Кубка России
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, чего ожидает от полуфинальных матчей Кубка России: «Динамо» (Москва) — «Алания» (Владикавказ) и «Спартак» (Москва) — «Енисей» (Красноярск).

«Кубковые игры — совсем другие матчи, нежели в РПЛ. Очень сложно предсказать, какие результаты будут в полуфинале. Все четыре команды мечтают сыграть в финале, говорить о предпочтениях излишне. «Алания» и «Енисей» в четвертьфинале продемонстрировали хороший и качественный футбол.

Оба матча должны быть очень интересными. До этой игры и «Динамо», и «Алания» проиграли 2:5, но сегодняшняя встреча будет другого накала. На один матч любая команда может настроиться с максимальной отдачей, что мы и видели в четвертьфинале», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Спартак» в шаге от финала, а «Зенит» вылетел от команды ФНЛ. Кубок России — вау! «Спартак» в шаге от финала, а «Зенит» вылетел от команды ФНЛ. Кубок России — вау!
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