Валерий Газзаев поделился ожиданиями от полуфинальных матчей Кубка России

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, чего ожидает от полуфинальных матчей Кубка России: «Динамо» (Москва) — «Алания» (Владикавказ) и «Спартак» (Москва) — «Енисей» (Красноярск).



«Кубковые игры — совсем другие матчи, нежели в РПЛ. Очень сложно предсказать, какие результаты будут в полуфинале. Все четыре команды мечтают сыграть в финале, говорить о предпочтениях излишне. «Алания» и «Енисей» в четвертьфинале продемонстрировали хороший и качественный футбол.



Оба матча должны быть очень интересными. До этой игры и «Динамо», и «Алания» проиграли 2:5, но сегодняшняя встреча будет другого накала. На один матч любая команда может настроиться с максимальной отдачей, что мы и видели в четвертьфинале», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.