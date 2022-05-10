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Живоглядов — о капитанской повязке: это логично, ведь я один из самых опытных в «Локо»

Живоглядов — о капитанской повязке: это логично, ведь я один из самых опытных в «Локо»
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Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов высказался о выходе на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0) в статусе капитана.

«О том, что буду капитаном в матче с «Рубином», узнал в день игры. Воспринял спокойно. У нас много молодых и новичков, а я один из самых опытных в команде, поэтому логично, что заменил Гилю. На мою игру это и не должно влиять. В каждом матче выкладываюсь на 100%.

Весной больше меня сыграли только Изидор и Мампасси? Круто. Я долго терпел и ждал своего шанса. Рад, что сейчас помогаю команде», — приводит слова Живоглядова пресс-служба «Локомотива» в своём телеграм-канале.

Напомним, в нынешнем розыгрыше чемпионата России «Локомотив» набрал 44 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.

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