В списке «Барселоны» находятся три игрока, которые потенциально могут заменить Бускетса

Каталонская «Барселона» хочет найти игрока, который смог бы заменить полузащитника Серхио Бускетса. На радаре у сине-гранатовых находятся три кандидата. Об этом сообщает Diario Sport.
По информации источника, «Барселона» планирует укрепить позицию центрального полузащитника, так как Серхио Бускетсу уже 33 года, а его контракт заканчивается 30 июня 2023 года. Кандидатами на его место называются Мартин Субименди из «Реала Сосьедад», Орельен Тчуамени из «Монако», а также Рубен Невеш из «Вулверхэмптона».
23-летний Субименди считается игроком, наиболее похожим на Бускетса. Основная проблема заключается в том, что у Субименди есть контракт до 2025 года, а сумма отступных составляет € 60 млн.
22-летний Тчуамени является также одной из приоритетных целей «Реала. Среди претендентов на этого игрока также фигурируют «ПСЖ» и английские команды. Его цена составляет около € 60 млн.
25-летний Рубен Невеш из «Вулверхэмптона», по информации источника, хочет покинуть английскую команду. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта обсуждал возможный переход с агентом игрока Жорже Мендешем. Контракт Невеша действует до 2024 года, его стартовая цена также составит около € 60 млн.
Серхио Бускетс в 49 матчах нынешнего сезона забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Мартин Субименди провёл за «Реал Сосьедад» 44 игры, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. На счету Орельена Тчуамени 48 матчей за «Монако», 5 голов и 2 результативные передачи. Рубен Невеш сыграл за «Вулверхэмптон» 33 матча в текущем сезоне, он забил 4 мяча и сделал 2 голевых паса.
- 10 мая 2022
-
13:33
-
13:14
-
13:12
-
13:11
-
13:06
-
13:00
-
12:53
-
12:34
-
12:24
-
12:23
-
12:14
-
12:10
-
12:09
-
12:07
-
12:05
-
11:57
-
11:47
-
11:40
-
11:22
-
11:21
-
11:14
-
11:12
-
11:08
-
11:06
-
10:46
-
10:37
-
10:23
-
10:21
-
10:18
-
10:12
-
10:04
-
10:04
-
09:45
-
09:42
-
09:30