РФС примет участие в 46-м конгрессе УЕФА. Делегацию возглавит Алаев

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев возглавит делегацию РФС на 46-м конгрессе УЕФА.

«Российский футбольный союз примет участие в 46-м конгрессе УЕФА, который пройдёт 11 мая в Вене. Делегацию РФС возглавит генеральный секретарь Александр Алаев.



Президент РФС Александр Дюков 10 мая примет участие в очередном заседании исполнительного комитета УЕФА», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро-2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.