РФС примет участие в 46-м конгрессе УЕФА. Делегацию возглавит Алаев
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев возглавит делегацию РФС на 46-м конгрессе УЕФА.
«Российский футбольный союз примет участие в 46-м конгрессе УЕФА, который пройдёт 11 мая в Вене. Делегацию РФС возглавит генеральный секретарь Александр Алаев.
Президент РФС Александр Дюков 10 мая примет участие в очередном заседании исполнительного комитета УЕФА», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.
Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро-2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.
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