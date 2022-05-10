Соболев: меня нередко критикуют, но с такой статистикой считаю это не совсем оправданным

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о проведённом времени в команде.
«Считаю, проявил себя довольно неплохо. Если брать все турниры, то провёл в районе 70 матчей, забил в них 30 голов и сделал больше 10 голевых передач — достойный результат. Хотя понятно, что всегда хочется большего.
Если брать командные успехи, то было второе место в РПЛ, выход из группы Лиги Европы с первого места. Сейчас главная цель — поднять уже над головой значимый трофей.
Я был бы рад всегда забивать больше, чем один мяч. Возможно, дело и правда в кураже. Вообще, этот сезон считаю для себя даже более успешным, чем прошлый. Тогда я сделал 20 голевых действий, а сейчас уже почти повторил этот результат.
Понятно, что за счёт Лиги Европы в этом сезоне больше матчей. Но ведь и соперники были сильные, я сделал дубли в играх с «Лестером» и «Наполи». Пять голевых действий в пяти матчах Лиги Европы — это круто.
При этом в начале этого года практически не играл. Меня нередко критикуют, но с такой статистикой считаю это не совсем оправданным. Ну ничего, я уже привык», — передаёт слова Соболева пресс-служба красно-белых на официальном сайте.
- 10 мая 2022
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