The Telegraph: Холанд обойдётся «Манчестер Сити» в € 250 млн

Суммарные затраты «Манчестер Сити» на форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда могут составить порядка € 250 млн, информирует The Telegraph.

Согласно сведениям источника, «горожан» ожидают следующие траты на норвежского нападающего:

€ 75 млн – сумма выкупа, прописанная в контракте Холанда с «Боруссией»;

€ 125 млн – подписной бонус и суммарная зарплата игрока за пять лет (именно на такой срок будет рассчитан контракт);

€ 50 млн – выплаты агентам и представителям Холанда.

Сообщается, что Холанд уже находится в Брюсселе, где проходит медицинское обследование перед трансфером в «Манчестер Сити». Ожидается, что «горожане» официально объявят о договорённости с Эрлингом до конца текущей недели.

Холанд подписал контракт с «Боруссией» в начале 2020 года. Его трансфер из «Зальцбурга» обошёлся немецкой команде (по данным Transfermarkt) в € 20 млн. Сообщалось, что летом 2022 года сумма отступных за футболиста составит € 75 млн.



За «Боруссию» Холанд забил 85 голов и отдал 23 результативные передачи в 88 матчах. Ранее СМИ сообщали, что Эрлинг отказался от перехода в «Реал» и «Барселону» ради «Манчестер Сити».