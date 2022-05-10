Сестра Криштиану Роналду лайкнула пост фаната, который призвал футболиста покинуть «МЮ»

Катя Авейру, сестра нападающего «Манчестер Юнайтед» Кришитану Роналду, поставила лайк на пост одного из фанатов команды, в котором тот призвал португальца покинуть «МЮ», потому что он «заслуживает лучшей команды».
«Очень грустно видеть Криштиану Роналду в такой ситуации с этой командой «Манчестер Юнайтед». Теперь мы остались без места в Лиге чемпионов.
Криштиану не обязательно оставаться, чтобы доказать любовь к клубу, самым большим доказательством этого стало то, что он вернулся в «Манчестер Юнайтед», также получив предложение от «Манчестер Сити» с явно гораздо лучшим составом, тренером и недавней историей.
Криштиану сейчас должен думать о себе. «Манчестер Юнайтед» продержится ещё тысячу лет. Криштиану, у тебя впереди ещё четыре-пять лет твоей карьеры. Ищи лучшую команду уже сейчас, потому что ты этого заслуживаешь и потому что тебе ещё предстоит выиграть много трофеев», — говорится в сообщении португальского фаната «МЮ» в соцсетях.
- 10 мая 2022
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