Сестра Криштиану Роналду лайкнула пост фаната, который призвал футболиста покинуть «МЮ»

Катя Авейру, сестра нападающего «Манчестер Юнайтед» Кришитану Роналду, поставила лайк на пост одного из фанатов команды, в котором тот призвал португальца покинуть «МЮ», потому что он «заслуживает лучшей команды».

«Очень грустно видеть Криштиану Роналду в такой ситуации с этой командой «Манчестер Юнайтед». Теперь мы остались без места в Лиге чемпионов.

Криштиану не обязательно оставаться, чтобы доказать любовь к клубу, самым большим доказательством этого стало то, что он вернулся в «Манчестер Юнайтед», также получив предложение от «Манчестер Сити» с явно гораздо лучшим составом, тренером и недавней историей.

Криштиану сейчас должен думать о себе. «Манчестер Юнайтед» продержится ещё тысячу лет. Криштиану, у тебя впереди ещё четыре-пять лет твоей карьеры. Ищи лучшую команду уже сейчас, потому что ты этого заслуживаешь и потому что тебе ещё предстоит выиграть много трофеев», — говорится в сообщении португальского фаната «МЮ» в соцсетях.