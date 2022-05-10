Соболев: когда играл в «Крыльях», на мне фолили чаще всего, но дельфином никто не называл

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о том, что его часто называют дельфином, намекая на симуляции со стороны футболиста.
«Я против дельфинов ничего не имею. Вот и в Екатеринбург летал в специальной новой кепке с его изображением. Пусть называют хоть китом, хоть касатиком, хоть рыбкой Немо. Мне всё равно. Но при этом замечу, что когда играл в Самаре, то на мне по статистике фолили чаще всего. И тогда никто меня дельфином почему-то не называл», — передаёт слова Соболева пресс-служба московского клуба на официальном сайте.
После матча со «Спартаком» пресс-служба «Рубина» опубликовала видео, где наложила на фрагмент с Соболевым звуки дельфина. На игру с «Уралом» нападающий отправился в кепке с изображением этого млекопитающего.
- 10 мая 2022
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