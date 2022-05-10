Игрок «Арсенала» и футболист «Челси» могут принять решение выступать за Гану вместо Англии

Нападающий «Арсенала» Эдвард Нкетиа и игрок «Челси» Каллум Хадсон-Одои могут сделать выбор в пользу выступлений за сборную Ганы вместо сборной Англии. Об этом сообщает Football.London.
Нападающий «Арсенала» Нкетиа является лучшим бомбардиром сборной Англии до 21 года за всю историю. В то же время вингер «Челси» Хадсон-Одои провёл три матча за основную сборную Англии в 2019 году.
По информации источника, обоих игроков уже убедили перейти в африканскую сборную и помочь в достижении высокого результата на чемпионате мира в Катаре в 2022 году.
Эдвард Нкетиа сумел забить четыре гола в последних четырёх матчах английской Премьер-лиги. На его счету 17 матчей за сборную Англии до 21 года, в которых он забил рекордные 16 голов.
Переход Хадсона-Одои в сборную Ганы возможен благодаря изменению правил ФИФА, которые были произведены в сентябре 2020 года. Теперь игроки, имеющие не более трёх матчей за основную сборную в возрасте до 21 года, могут менять спортивное гражданство.
Сборная Ганы квалифицировалась на турнир в Катаре и сыграет в группе с Португалией, Уругваем и Южной Кореей.
- 10 мая 2022
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