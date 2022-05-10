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Александр Соболев сравнил себя с Шамаром Николсоном

Александр Соболев сравнил себя с Шамаром Николсоном
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев сравнил себя с партнёром по линии атаки Шамаром Николсоном.

«Важно понимать, что мы с Шамаром разноплановые игроки. Он хоть и габаритный, но когда играю с ним в паре, то ощущение, будто рядом Ларссон. Он старается бежать за спину, много действует в подыгрыше. А я больше про зацепиться и побороться. С «Крыльями» было несколько моментов, когда я сбрасывал мяч под удар, а Шамар бил. Вот с Понсе мы порой чуть лбами не сталкивались, шли вместе на мяч — действительно друг друга в чём-то дублировали.

Николсона считали моим прямым конкурентом? А он и есть конкурент. Я же почти не играл в первых турах после зимней паузы», — приводит слова Соболева официальный сайт «Спартака».

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