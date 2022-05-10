Александр Соболев сравнил себя с Шамаром Николсоном
Поделиться
Нападающий «Спартака» Александр Соболев сравнил себя с партнёром по линии атаки Шамаром Николсоном.
«Важно понимать, что мы с Шамаром разноплановые игроки. Он хоть и габаритный, но когда играю с ним в паре, то ощущение, будто рядом Ларссон. Он старается бежать за спину, много действует в подыгрыше. А я больше про зацепиться и побороться. С «Крыльями» было несколько моментов, когда я сбрасывал мяч под удар, а Шамар бил. Вот с Понсе мы порой чуть лбами не сталкивались, шли вместе на мяч — действительно друг друга в чём-то дублировали.
Николсона считали моим прямым конкурентом? А он и есть конкурент. Я же почти не играл в первых турах после зимней паузы», — приводит слова Соболева официальный сайт «Спартака».
Комментарии
- 10 мая 2022
-
15:03
-
14:54
-
14:49
-
14:44
-
14:41
-
14:40
-
14:35
-
14:30
-
14:27
-
14:21
-
14:21
-
14:20
-
14:17
-
14:14
-
14:09
-
14:02
-
13:53
-
13:43
-
13:42
-
13:38
-
13:38
-
13:33
-
13:14
-
13:12
-
13:11
-
13:06
-
13:00
-
12:53
-
12:34
-
12:24
-
12:23
-
12:14
-
12:10
-
12:09
-
12:07
Партнерский контент