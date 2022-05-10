Андрей Канчельскис: «Алания» обыграла «Зенит», почему им не попробовать обыграть «Динамо»?
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России сезона-2021/2022 «Динамо» (Москва) — «Алания» (Владикавказ).
«Динамо» — однозначный фаворит матча с «Аланией», но только на бумаге, а на поле — посмотрим. Все верят и думают, что «Динамо» обыграет, но это футбол. Теоретически «Алания» может доставить проблемы. «Алания» обыграла «Зенит», почему ей не попробовать сделать это с «Динамо»? Будет сложно, но интересно», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Полуфинальный матч Кубка России между московским «Динамо» и владикавказской «Аланией» пройдёт сегодня, 10 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.
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