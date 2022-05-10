Соболев: «Спартак» в зоне стыков — это что-то из области фантастики. Такое невозможно

Нападающий «Спартака» Александр Соболев считает, что участие красно-белых в стыковых матчах за право сохранить прописку в РПЛ – это «что-то из области фантастики».

«Почему перестали добывать «волевые» очки? Думаю, это связано с уверенностью. Если ты не выиграл один раз, второй, то она пропадает. Нужно побеждать! Если вспомнить сложные матчи прошлого сезона, где мы уступали в счёте, то даже на подсознании всегда чувствовалось: сейчас соберёмся и перевернём игру. Как было с «Химками» дома, потом в серебряном Грозном. Мыслить нужно так: если пропустили — ничего критичного, сейчас забьём два.

Раздражали ли разговоры о возможном попадании «Спартака» в зону стыков? Это что-то из области фантастики. Такое просто невозможно», — приводит слова Соболева официальный сайт «Спартака».