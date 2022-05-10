Анатолий Бышовец: «Динамо» и «Спартак» — это финал Кубка, который будет смотреться

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался по поводу возможной встречи «Спартака» и «Динамо» в финале Кубка России сезона-2021/2022.

«Обе команды из РПЛ реально претендуют на финал, прежде всего по уровню футболистов. Играя на выезде, команды из ФНЛ столкнутся с проблемой гостевого поля, не имея той поддержки, которую мы наблюдали при своих зрителях. Объективно, «Динамо» и «Спартак» — это финал, который будет смотреться, невзирая на то что цена матча — это Кубок России. Здесь и традиции, и дерби. Нас ждёт матч, который будет держать болельщиков в напряжении.



Чудо может быть только одно: отдавая должное «Алании» и «Енисею», была недооценка соперника. Это сказалось. Даже матч «Динамо» с «Балтикой» попадает под подозрение — команда не использовала все свои преимущества, доведя до пенальти. Хотелось бы, чтобы матч «Спартака» и «Динамо» проходил без фанатичности», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.