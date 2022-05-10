Джесси Марш: Холанд сделает «Манчестер Сити» ещё лучше

Главный тренер «Лидса» Джесси Марш высказался о возможном трансфере норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити». Американский специалист был наставником Холанда, когда норвежец выступал за австрийский «РБ Зальцбург».

«Эрлинг Холанд должен стать одним из лучших игроков мира. У него есть для этого все качества и талант.

Хотел бы я, чтобы он перешёл в «Лидс», где он родился (смеётся). Я понимаю его решение перейти в «Манчестер Сити». Думаю, он может подойти к любому стилю игры, и уверен, что он сделает «Манчестер Сити» ещё лучше. Эта команда является на сегодняшний день если не лучшей, то точно одной из лучших команд в мире», — приводит слова Марша Mundo Deportivo.