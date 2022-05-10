«Чистая психология!» Соболев — об исполнении пенальти за «Спартак»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался об исполнении одиннадцатиметровых ударов.

«Кто штатный пенальтист в «Спартаке»? Перед каждой встречей назначается игрок на «стандарты». В кубковом дерби, например, пенальти исполнял Зелимхан Бакаев. Но когда я на поле, то это, как правило, моя функция. Я забил за «Спартак» уже десять 11-метровых. Пенальти нужно бить, только если ты на сто процентов уверен в себе и в результате. Если есть хоть малейшие сомнения, лучше вообще не подходить к «точке». Чистая психология! За несколько дней до каждой игры я уже знаю, как именно буду бить пенальти. Решение принимаю и на основе своих ощущений, и с учётом вратаря соперника.

После тренировок с Селиховым часто бьём друг другу пенальти? Да, делимся друг с другом знаниями и мыслями. Например, перед матчем с самарцами я рассказывал ему про особенности удара Зиньковского, но пенальти в итоге бил Горшков. На тренировках с Селей бьём друг другу по очереди, сейчас я веду в счёте. Уже хорошо знаем с Сашей друг друга, поэтому перехитрить не так просто.

Треть моих голов – с пенальти? Это в любом случае голы. Пенальти тоже нужно и заработать, и реализовать», — приводит слова Соболева официальный сайт «Спартака».