Игрок «Алании» выбыл на полгода из-за травмы перед полуфиналом Кубка России с «Динамо»
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Полузащитник владикавказской «Алании» Батраз Хадарцев получил травму на тренировке и выбыл на полгода. Футболист травмировался накануне полуфинального матча Кубка России с московским «Динамо», который пройдёт сегодня, 10 мая. Об этом сообщает официальный сайт «Алании».
После обследования у 28-летнего россиянина был диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки. Полузащитнику предстоит операция по пластике связки, которая будет проходить в Италии ориентировочно 16-17 мая. Срок восстановления игрока владикавказской команды – 6 месяцев.
Хадарцев не поможет своим товарищам по команде в сегодняшнем полуфинальном матче Кубка России. В текущем розыгрыше Кубка России полузащитник провёл 3 матча и сумел забить один гол.
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