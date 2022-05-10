Игрок «Алании» выбыл на полгода из-за травмы перед полуфиналом Кубка России с «Динамо»

Полузащитник владикавказской «Алании» Батраз Хадарцев получил травму на тренировке и выбыл на полгода. Футболист травмировался накануне полуфинального матча Кубка России с московским «Динамо», который пройдёт сегодня, 10 мая. Об этом сообщает официальный сайт «Алании».

После обследования у 28-летнего россиянина был диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки. Полузащитнику предстоит операция по пластике связки, которая будет проходить в Италии ориентировочно 16-17 мая. Срок восстановления игрока владикавказской команды – 6 месяцев.

Хадарцев не поможет своим товарищам по команде в сегодняшнем полуфинальном матче Кубка России. В текущем розыгрыше Кубка России полузащитник провёл 3 матча и сумел забить один гол.